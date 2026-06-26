Ram заменил V8 на 540-сильный турбомотор

На выставке Busan International Mobility Show 2026 среди электрических кроссоверов и футуристичных концептов нашлось место автомобилю, который представляет совершенно другой подход к современному автомобилестроению, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС». Ram привез в Пусан новый 1500 RHO — большой американский пикап, рассчитанный не столько на городские улицы, сколько на бездорожье.

© Ram

Экспозиция была оформлена в стиле американских путешествий. Пустынные пейзажи, вывеска Detour и кадры Лас-Вегаса создавали атмосферу, в которую органично вписывался высокий пикап с широкими колесными арками, внедорожными шинами Goodyear Wrangler и крупной надписью RHO на кузове.

Главным техническим событием стал отказ от двигателя Hemi V8. Его место заняла новая 3,0-литровая рядная битурбированная «шестерка» Hurricane High Output. Она развивает 540 лошадиных сил и 706 Н·м крутящего момента. По данным Ram, автомобиль ускоряется до 60 миль в час за 4,6 секунды, а до 100 миль в час — за 11,7 секунды.

Не меньше внимания уделено внедорожной подготовке. Автомобиль оснащен адаптивными амортизаторами Bilstein Black Hawk e2, усиленной подвеской, системой полного привода и 35-дюймовыми вседорожными шинами. Дорожный просвет достигает примерно 300 мм, что позволяет уверенно двигаться по сложным покрытиям.

Интерьер заметно отличается от утилитарных пикапов прошлого. Внутри установлены вертикальный дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель, кожаные кресла, массивная центральная консоль и декоративная отделка с контрастной прострочкой. Такое сочетание делает Ram 1500 RHO автомобилем, который объединяет возможности внедорожника и уровень комфорта современных премиальных моделей.