В Костроме начинаются тестовые испытания электробуса

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что в регионе пройдут тестовые испытания электробуса.

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Новый вид транспорта для испытаний предоставляет Ликинский автобусный завод. Электробус уже прибыл в Кострому. Задача испытаний - проверить его технические характеристики, удобство для пассажиров, оценить экономику поездок.

Испытания будут проходить в течение трех месяцев. Сначала тестирование начнется на маршруте № 3, позже возможен перевод электробуса и на другие направления.

По данным завода-изготовителя, запас хода электробуса составляет до 200 километров. Машина оснащена аккумуляторными батареями большой емкости с ночной зарядкой.