Citroen показал концепт C3 Aircross к 400-летию ВМФ Франции

Этот один-единственный экземпляр C3 Aircross Marine Nationale получил агрессивный тактический обвес, превращающий скромный городской паркетник в подобие боевой машины, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Новый концепт, созданный у 400-летию со дня основания французского флота, кардинально отличается от стандартной версии. Экстерьер выполнен в специальной ливрее, стилизованной под униформу французских моряков. Кузов окрашен в оттенок «Storm Blue» с серой крышей и красными акцентами. Для придания внедорожного характера установлены переработанные бамперы с защитными накладками, расширители колесных арок и черные 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.

В список дополнительного оснащения для Citroen C3 Aircross Marine Nationale вошли багажник на крыше, рассчитанный на снаряжение морских водолазов, противотуманные фары в стиле корабельных фонарей для передачи сигналов азбукой Морзе, а также буксировочные проушины. Завершают образ декали на дверях и стойках с символикой французского флота.

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

Интерьер выполнен в тон внешности: красное освещение салона имитирует атмосферу внутри подводной лодки (такой свет помогает экипажу сохранять ощущение дня и ночи глубоко под водой). Сиденья получили красно-белую обивку с юбилейными нашивками, а на торпедо появились трехцветные вставки в цветах французского флага.

Компания не раскрыла технических изменений, хотя концепт заметно выше стандартной версии. Напомним, что серийный C3 Aircross предлагается с турбомотором 1.2 (включая мягкий гибрид) и полностью электрической версией.

Хотя этот концепт не пойдет в производство, не исключено, что Citroen предложит в будущем «приключенческую» комплектацию или набор аксессуаров для внедорожного тюнинга. Ожидается, что подобные версии появятся и у родственных моделей Opel Frontera и Fiat Grizzly.