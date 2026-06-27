Закроют четыре завода: Volkswagen объявил войну профсоюзам

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм планирует радикальные меры по сокращению расходов, которые могут затронуть около 100 тысяч рабочих мест по всему миру к 2030 году. Также планируется вывести бренд VW за пределы одноименного концерна и провести еще ряд мер по реструктуризации. Junge Welt отмечает, что все это направлено на борьбу против профсоюзов и уменьшение влияния производственного совета.

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Согласно последним сообщениям, руководство компании рассматривает возможность выделения бренда Volkswagen из группы, что позволит обойти ограничения, наложенные законом о VW. Этот закон обеспечивает защиту прав сотрудников и влияние земли Нижняя Саксония на управление компанией. В случае реализации этих планов, влияние профсоюзов и производственных советов может быть значительно снижено, что вызывает недовольство среди работников.

Профсоюзы уже заявили о намерении всеми силами предотвратить сокращения и не исключают возможности проведения предупредительных забастовок. Представители профсоюзов подчеркивают, что такие меры будут рассматриваться как "лобовая атака" на сотрудников.

В ответ на слухи о закрытии заводов, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предупредил, что Германия не должна закрывать свои производственные мощности, а премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лиз пригрозил использовать блокирующее меньшинство в наблюдательном совете для защиты интересов работников.