Kia показала концепт Vision Meta Turismo с игровыми режимами

На выставке BIMOS-2026 Kia решила показать не просто очередной электрический концепт, а свое представление о том, каким может стать автомобиль будущего. Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», Vision Meta Turismo выглядит так, словно сошел со страниц научной фантастики или экрана гоночной видеоигры.

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Золотистый четырехдверный гранд-турер уже успел побывать на праздновании 80-летия бренда и Milan Design Week, а теперь стал одной из самых ярких премьер экспозиции Kia в Пусане.

Компания сознательно не говорит о мощности, батарее или запасе хода. Вместо технических характеристик внимание сосредоточено на дизайне. У концепта длинное панорамное остекление, смещенная вперед кабина, клиновидный силуэт, камеры вместо наружных зеркал и необычные колеса с подсвеченной графикой.

Не меньше внимания привлекает интерьер. Вместо привычного руля установлен штурвал, напоминающий игровой контроллер, а управление дополняет виртуальный селектор передач. Для водителя предусмотрены три сценария использования автомобиля.

Режим Speedster включает Launch Control и GT Boost, создавая более эмоциональные ощущения за рулем. Dreamer использует возможности дополненной реальности, а Gamer превращает припаркованный автомобиль в пространство для цифровых развлечений. Переднее пассажирское кресло выполнено как отдельная лаунж-капсула и может разворачиваться во время стоянки.

Vision Meta Turismo пока не получил подтверждения серийного будущего. Однако концепт показывает, что Kia рассматривает электромобиль не только как средство передвижения. Компания предлагает сделать его пространством, где сочетаются дизайн, цифровые технологии, игровые возможности и новые пользовательские сценарии.