Hyundai отзывает более 96 тыс. автомобилей из-за панели приборов

Из-за ошибки программного обеспечения (ПО), которая может привести к неисправности дисплея приборной панели, в США будут отозваны 96 300 автомобилей Hyundai. Об этом информирует Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.

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Отзывная кампания затронет Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid, которые были выпущены в 2025 и 2026 годах.

Уточняется, что дисплей из-за неисправности может не отображать важную информацию, включая данные спидометра и предупредительные сигналы, что грозит увеличить риск аварии.

Владельцы автомобилей будут приглашены в сервисные центры для проведения необходимых работ.

Ранее "РГ" сообщала, что компания Hyundai приняла решение временно приостановить продажу некоторых версий кроссовера Palisade 2026 модельного года на рынках США и Канады.