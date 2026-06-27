Агентство J.D. Power назвало модели китайской сборки, которые признаны самыми качественными и надежными в своих сегментах. Исследование охватило 127 моделей бензиновых автомобилей, купленных новыми в Китае с июля 2025 по февраль 2026 года.

В сегменте компактных легковых автомобилей первое место занял Changan Eado Plus, вторую и третью строчки разделили Roewe i5 и MG 5. Среди компактных седанов более высокого ценового сегмента лидерами стали Toyota Levin и Changan Eado Max. В категории среднеразмерных легковушек в тройку вошли Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand пятого поколения. Среди бизнес-седанов лучший уровень качества показали Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.

Среди компактных кроссоверов победили Geely Coolray и Changan CS35 Max, а в более дорогом сегменте — Changan CS55 Plus (Uni-S) и Lynk & Co 06. В классе среднеразмерных кроссоверов эконом-класса лучшими стали Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus. Среди более дорогих среднеразмерных кроссоверов отмечены Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc. В категории семейных кроссоверов победу разделили Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8.

Среди компактных минивэнов лучшим признан Wuling Hongguang V, среди среднеразмерных — GAC M6 и GAC M8, а среди крупноразмерных — Honda Odyssey.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось,что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.