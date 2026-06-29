Когда в России ждать новые Mercedes-AMG GLE и GLS и сколько они будут стоить

Дилеры рассказали о поставках новых Mercedes-AMG GLE и GLS в РФ.

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Mercedes-Benz наконец-то обновил свои большие кроссоверы GLE и GLS: топ-версии от AMG получили модернизированный V8, слегка подправленную внешность и новую мультимедийку MBUX Superscreen. Случилось это 16 июня.

Но что в итоге увидят российские покупатели, когда машины доберутся до местных дилеров? Autonews.ru пообщался с продавцами, чтобы выяснить примерные сроки, цены и актуальный спрос на немецкие модели.

Как выяснилось, в сети «Рольф» старт отгрузок планируют практически сразу после того, как автомобили появятся в европейских шоурумах. По прикидкам, это август-сентябрь – плюс около полутора месяцев на логистику.

Правда, с ценой пока полная неопределенность. В «Рольфе» объяснили: « Стоимость пока прогнозировать рано: она будет зависеть от цены на внешнем рынке, комплектации, курса валют и условий ввоза».

Еще один крупный игрок рынка, компания Gate Auto, тоже подтвердила, что планирует привозить самые мощные версии кроссоверов. По их данным, первые клиентские экземпляры ждут не раньше начала 2027 года. Конкретные цифры обещают назвать ближе к старту продаж.

Особого ажиотажа не ждут – он и так есть. Интерес к заряженным версиям в премиум-сегменте остается высоким. В «Рольфе» прямо говорят: для GLE, GLS и G-Class шильдик AMG – самое популярное пожелание у клиентов.

В Gate Auto настроены еще оптимистичнее: там верят, что любовь россиян к быстрым машинам не угаснет, какие бы изменения ни происходили на рынке.

Кстати, по данным «Рольфа», стабильный интерес сейчас держится на модели Audi Q7 и Q8, BMW X5, X6 и X7, Mercedes-Benz GLE и GLS, а также на Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300.

В свою очередь в Gate Auto самыми ходовыми назвали BMW X5, X6 и X7, Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe и GLS, Porsche Cayenne Coupe, а также Range Rover и Range Rover Sport.

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