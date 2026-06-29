Власти пока не приняли решения по полному запрету экспорта дизтоплива

Власти рассматривали 26 июня вопрос по запрету экспорта дизельного топлива для производителей, пока решение не принято, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы на последнем штабе рассматривали этот вопрос в пятницу. Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме", - сказал он.

Новак ранее сообщил ТАСС, что сейчас в России наблюдается ажиотажный спрос на топливо, который был искусственно раздут. По его словам, "топлива достаточно на рынке, сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей". Он отметил, что ажиотаж примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно. Вице-премьер пояснял, что идет перенастройка системы поставок и меняется логистика топлива в зависимости от потребностей того или иного региона. На пятничном совещании Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями выработать четкий алгоритм для оперативного обеспечения сельскохозяйственных производителей топливом, а также проработать дополнительные меры поддержки рынка для сохранения его стабильности, сообщал кабмин.