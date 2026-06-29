Душ за 18 тысяч: Toyota Hiаce с сюрпризом в багажнике

Японский минивэн Toyota Hiаce 1994 года превратили в автодом с ванной комнатой.

© За рулем

В Калифорнии выставили на продажу уникальный Toyota HiAce Grand Cabin 1994 года.

За 17 995 долларов покупатель получает не просто возрастной японский фургон с пробегом 271 000 км, а настоящий мини-отель на колесах. Главная изюминка автомобиля скрывается за задней дверью: там оборудована отдельная ванная комната, где есть душ с горячей водой, раковина и шкафчик, причем все это спрятано за изолированной дверью и выглядит аккуратно, а не как самоделка.

В передней части автодома – бордовые кожаные кресла с эффектной просточкой, деревянная отделка центральной консоли и подстаканники. Для дальних поездок предусмотрен 40-литровый холодильник, настенный телевизор, кондиционер и динамики, а сиденья складываются в просторную кровать.

Под капотом автомобиля 2,8-литровый дизель, который недавно капитально обслужили: заменили ремень ГРМ, водяной насос, форсунки, генератор и опоры двигателя.

Этот HiAce – идеальный выбор для тех, кто ищет кемпер с характером и не боится нестандартных решений.

О популярности японских машин в России «За рулем» недавно рассказывал.