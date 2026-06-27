В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей

Госавтоинспекция предупредила о масштабных контрольных мероприятиях для автомобилистов.

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Операции пройдут до конца июня в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской и Рязанской областях, а также в иных субъектах РФ.

Управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования караются лишением водительских прав сроком от полутора до двух лет, крупным штрафом, а при определенных обстоятельствах — уголовным преследованием.