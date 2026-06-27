Honda возродит культовую модель Element в 2029 году с гибридным двигателем

Honda официально подтвердила возвращение модели Element в 2029 году. Производство новой версии начнется на заводе в центральной части штата Огайо. Это предприятие станет единственной глобальной производственной площадкой для модели, при этом компания рассчитывает выпускать около 100 тыс. автомобилей в первый полный год продаж, сообщает Carscoops.

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Возрожденный Element займет место в линейке между HR-V и CR-V и получит гибридную силовую установку, что должно решить главный недостаток оригинальной модели — высокий расход топлива. Автомобиль сохранит узнаваемый угловатый дизайн и практичные решения вроде моющихся полов и износостойких материалов салона.

Новинка будет ориентирована на покупателей, ищущих внедорожный стиль и практичность — сегмент, который сейчас активно растет благодаря таким моделям, как Ford Bronco Sport, Toyota 4Runner и Hyundai Santa Fe.

Оригинальный Honda Element, дебютировавший в 2003 году, был нацелен на молодую аудиторию, но неожиданно нашел преданных поклонников среди пожилых людей и любителей активного отдыха. Пик продаж пришелся на первый год выпуска — 67 478 автомобилей в США, после чего спрос постепенно снижался, и к моменту прекращения производства в 2011 году было реализовано лишь 11 534 экземпляра.

Однако на вторичном рынке модель остается востребованной и сохраняет высокую остаточную стоимость. В июле 2024 года в патентных заявках Honda уже появлялись намеки на возможное возвращение Element, и теперь, согласно новой информации, эти планы могут быть реализованы в 2029 году.