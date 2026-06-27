Культовый японский кроссовер обновился: что изменилось

В Японии наконец-то стартовали продажи обновленного Mitsubishi Outlander – речь идет о гибридной версии, которая получила свежие электронные «мозги», но внешность и салон остались прежними. За базовую комплектацию просят 5 369 100 иен, что по текущему курсу составляет примерно 2,5 миллиона рублей. Приятное нововведение – функция LCDN. Она здорово выручает в пробках: если вы застыли на светофоре, бортовой компьютер предупредит, что машина спереди уже поехала. А еще японцы доработали бесключевой доступ – теперь двери умеют открываться и закрываться сами.

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К примеру, когда руки заняты покупками, это очень кстати. Замки разблокируются, как только водитель приблизится к кроссоверу на метр, и автоматически блокируются, если отойти от него на три метра. Что касается начинки – тут все без сюрпризов: под капотом стоит 2,4-литровый двигатель на 133 силы, работающий в паре с двумя электромоторами (на передней и задней осях). Суммарная мощность гибридной установки достигает 302 лошадиных сил. На чистом электричестве Outlander способен проехать до 106 километров.

В Японии модель можно заказать как в пяти-, так и в семиместном варианте. Штатно идет система Super All-Wheel Control – она перераспределяет момент между колесами, а не осями, заметно улучшая управляемость на скользких покрытиях. О том, чем опасна эксплуатация перегруженного автомобиля, «За рулем» недавно напомнил.