ГАИ анонсировала рейды в российских регионах

В ряде регионов России в ближайшее время пройдут, а в некоторых — уже прошли, рейды для выявления нетрезвых водителей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

В ведомстве отметили, что в Тверской и Самарской областях рейды проходят с 26 по 28 июня, в Ивановской — 27 и 28 июня.

В ГАИ уточнили, что в Тамбовской области мероприятия прошли 25-27 июня, в Кировской — 26 и 27 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что цель рейдов — своевременное выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, предупреждение ДТП с их участием.

Управление транспортом в нетрезвом состоянии влечет наложение в размере 45 тыс. руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет, напомнили в ГАИ.

Ранее сообщалось, что в ходе рейда «Пешеход» в Москве автоинспекторы пресекли более 1,8 тыс. нарушений ПДД водителями и пешеходами.

В ГАИ уточнили, что со стороны автолюбителей было пресечено 765 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества движению пешеходов. Пешие участники дорожного движения нарушили ПДД свыше 1 тыс. раз.