Полный привод, мощный мотор, смешной расход — крутой кроссовер уже на рынке

В Китае состоялась официальная премьера гибридного кроссовера Denza N8L Flash Charging Edition от компании BYD. Модель доступна в двух вариантах исполнения – за 320 и 350 тысяч юаней, что по текущему курсу составляет около 3,5 и 3,9 миллиона рублей. Тем, кто успеет оформить предзаказ до конца июля, обещают пакет бонусов и дополнительных опций почти на 53 тысячи юаней (это примерно 600 тысяч рублей). Главная фишка новинки – 800-вольтовая электрическая архитектура в сочетании с аккумулятором Blade второго поколения, емкость которого составляет 75,26 кВт·ч.

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По словам разработчиков, на чистом электричестве Denza N8L способен проехать до 430 км по циклу CLTC. А если учесть еще и полный бак топлива, то общий запас хода достигает впечатляющих 1550 км. Сверхбыстрая зарядка – отдельный предмет гордости. На родных станциях BYD восполнить запас энергии с 10 до 70% можно всего за пять минут. На полную зарядку до 97% уходит всего девять минут. Даже в сильный мороз, при – 30 °C, процесс замедляется лишь примерно на три минуты – впечатляющий показатель для реальных условий эксплуатации. По габаритам Denza N8L – это полноразмерный SUV: длина 5200 мм, ширина 1999 мм, высота 1820 мм, колесная база – 3075 мм. Все версии имеют шестиместную компоновку по схеме 2+2+2.

Во внешности сохранили узнаваемый стиль бренда Denza. На крыше кроссовера установлен лидар, входящий в систему помощи водителю «Глаз Бога 5.0». Штатно идут 20-дюймовые колесные диски, а для топ-версий предусмотрены 21-дюймовые. Оснащение и интерьер Салон получил премиальную отделку: металл с титановым покрытием и натуральное дерево с подсветкой. В автомобиле установлено сразу шесть экранов. В их число входят 50-дюймовый проекционный дисплей, 13,2-дюймовая цифровая приборка, 17,3-дюймовый центральный тачскрин, 13,2-дюймовый дисплей для переднего пассажира, 17,3-дюймовый экран для второго ряда и 9-дюймовое цифровое зеркало заднего вида. Все кресла обшиты кожей Nappa. Передние сиденья и раздельные кресла второго ряда оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. Переднее пассажирское кресло выполнено по схеме «нулевой гравитации» с регулируемой подставкой для ног. Даже на третьем ряду, что редкость, есть подогрев сидений. Из прочего оснащения – аудиосистема Devialet на 20 динамиков, интеллектуальная система ароматизации, холодильник на 11 литров, складные столики для пассажиров второго ряда, многослойные шумоизоляционные стекла и 49 (!) разных отсеков для хранения мелочей.

Технологии и ходовые характеристики

Система «Глаз Бога 5.0» работает на базе SoC Nvidia Orin-X мощностью 254 TOPS. В ее арсенале: лидар, 12 камер, 12 ультразвуковых датчиков и пять радаров миллиметрового диапазона. Производитель заявляет, что машина способна передвигаться полностью автономно – как на трассе, так и в городских условиях. Силовая установка состоит из 2,0-литрового турбомотора на 152 кВт (206 л.с.) и трех электродвигателей.

Суммарная отдача системы составляет 560 кВт, или 761 лошадиную силу. С таким оснащением разгон до «сотни» занимает около трех секунд – весьма серьезный показатель для крупного внедорожника. В базовое оснащение входят пневмоподвеска Yunnian-A, адаптивные амортизаторы CDC, система предварительного сканирования дороги и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами. При длине более пяти метров радиус разворота Denza N8L составляет всего 4,58 метра – почти как у компактного хетчбэка, что делает огромный автомобиль на удивление маневренным в городе.

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