В Porsche приняли важное решение о производстве люксовых Cayenne

Немецкий производитель спортивных автомобилей рассматривает возможность передислокации производства модели Cayenne. Речь идёт о переносе сборки всех трёх вариантов привода с братиславского завода в саксонский Лейпциг, чтобы обеспечить местное предприятие долгосрочной загрузкой. Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на инсайдеров из числа персонала.

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Газета прямо указывает, что реализация этих планов напрямую зависит от готовности работников согласиться на существенное уменьшение окладов. Представители компании пока воздерживаются от каких‑либо комментариев относительно появившейся в прессе информации.

Данная инициатива генерального директора Михаэля Лайтерса разворачивается на фоне глубочайшей внутренней перестройки всего концерна Volkswagen, которому принадлежит бренд Porsche. По данным осведомлённых источников, VW стоит перед самой масштабной реорганизацией за свою почти 90-летнюю историю. Глава концерна Оливер Блуме недавно представил наблюдательному совету жёсткий план, который среди прочего предполагает остановку выпуска автомобилей на заводах в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В отрасли опасаются, что в ближайшие несколько лет под сокращение могут попасть до 100 000 рабочих мест.

Инвесторы на годовом собрании акционеров призвали Лайтерса форсировать изменения в производственном цикле. Топ-менеджер, занявший свой пост в начале года, уже начал внедрять режим жёсткой экономии. По его оценкам, нынешняя модельная гамма стала излишне переусложнённой, особенно в сравнении с конкурентами, поэтому число доступных конфигураций будет урезано.

Пока неясно, согласятся ли сотрудники на снижение заработной платы, и если нет, сохранится ли текущее производство в Братиславе. Однако сам факт обсуждения такого шага указывает на серьёзность намерений руководства провести глубокие структурные изменения, несмотря на возможное сопротивление со стороны трудового коллектива.