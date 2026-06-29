В РФ начались продажи новых седанов от Kia

Благодаря параллельному импорту, посредством которого активно завозят машины в нашу страну как частные лица, так и крупные дилерские холдинги, рынок России пополнился еще одним доступным и практичным седаном от Kia - моделью K3. Все представленные образцы оснащаются маломощными моторами до 160 л. с., что позволяет привозить их по льготным ставкам утильсбора. Машины доступны как из наличия, так и под заказ, а цены начинаются от 1,5 млн рублей.

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Дешевле всего приобрести доступного "корейца" предлагает фирма из столицы Приморья. По заверению продавца, седан находится в ближайшей поставке, окрашен в белый цвет, представлен в комплектации Premium и оборудован 1,5-литровым 115-сильным силовым агрегатом, который трудится в паре с "вариатором". В Тюмени, Оренбурге и Минеральных Водах аналогичный экземпляр предлагают на 150 и 250 тысяч дороже.

Для тех, кому хочется больше мощности и азарта, фирма из Казани предлагает привезти 140-сильный седан под заказ за 1 910 000 рублей.

Самый дорогой K3 предлагают из наличия дилеры Москвы и Петербурга. Там цены варьируются от 2 490 000 до 2 900 000 рублей.

Важно отметить, что все представленные образцы выпущены для рынка Китая.

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