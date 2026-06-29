Audi хочет сделать конкурента Mercedes-Benz G-класса: каким он будет

Ранее в этом месяце появилась информация о том, что Audi изучает возможности для создания внедорожной модели, которая станет конкурентом Mercedes-Benz G-класса. Мы представили, что из этого может получиться.

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Модельная гамма немецкого автопроизводителя включает в себя ряд кроссоверов, первым из которых стал Q7, дебютировавший в 2005 году. Полноценных серийных внедорожников у бренда пока не было, можно вспомнить лишь недавний концепт Q6 e-tron offroad, продемонстрированный в начале 2025 года. При этом, судя по информации из профильных СМИ, в компании всерьёз рассматривают появление внедорожника, который составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender (кстати, BMW также может выпустить подобную модель).

Пока нет никаких данных о внешнем виде этой модели, поэтому мы можем ориентироваться на стилистику самых свежих новинок бренда. И наиболее подходящим видится стиль, продемонстрированный сначала на прошлогоднем купе Concept C, а затем в начале этого месяца и на серийном суперкаре Nuvolari. Их относительно простой дизайн и плоские формы хорошо подойдут внедорожнику, который не должен быть слишком обтекаемым, как другие новинки бренда. Передняя часть получила строгую прямоугольную решётку радиатора с дополнительными воздухозаборниками по краям, над которыми расположились узкие горизонтальные фары в стиле Nuvolari. У внедорожника крупные трапециевидные колёсные арки, способные разместить массивные колёса с высокопрофильной внедорожной резиной. Над арками сделаны горизонтальные выштамповки, вызывающие ассоциации с некоторыми легковыми моделями бренда. На крышке багажника разместилась горизонтальная контрастная вставка, в верхнюю часть которой встроены фонари в стиле того же Nuvolari с дополнительными вертикальными сегментами по краям. Кроме того, мы изобразили внедорожник как с запасным колесом на задней двери, так и без него.

Технологической базой для нового внедорожника Audi может стать платформа от возрождённого бренда Scout, принадлежащего Volkswagen Group. Внедорожные модели этой компании построены на оригинальной рамной платформе, в создании которой приняли участие инженеры австрийской компании Magna Steyr. Силовые установки изначально предполагались исключительно электрическими, однако в дальнейшем было заявлено и о plug-in гибридных установках типа range extender, где ДВС работает в качестве генератора для тяговой батареи и механически не связан с колёсами.

Сроки появления внедорожника Audi пока неизвестны. Ближайшей же ожидаемой новинкой бренда является флагманский кроссовер Q9, рендеры которого мы сделали в прошлом месяце. Также напомним о ещё одной модели Audi повышенной проходимости — A6 allroad нового поколения, премьера которого состоялась на прошлой неделе.