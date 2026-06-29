В автошколах может появиться программа обучения для праворульных авто

В некоторых регионах, где количество транспорта с правым рулем довольно высокое, могут разработать соответствующие программы для подготовки водителей. Во всяком случае, целесообразность этого предложено оценить Минпросвещения, МВД и Минпромторгу.

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Об этом говорится в установленной правительством программе мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения. Министерствам поручено представить доклад об этом в правительство в 2027 году.

По данным Госавтоинспекции, в России из 68,7 миллиона транспортных средств всего 2,6 миллиона машин с правым рулем. Это всего 3,8% от общего автопарка. Конечно, в основном он сконцентрирован на Дальнем Востоке. В Дальневосточном округе из 4 миллионов машин с правым рулем 1,3 миллиона. Это почти треть (32,5%)

В Сибирском округе на 8,2 миллиона машин приходится 0,9 миллиона авто с правым рулем. Это 11%.

Для сравнения, в Москве на 5,7 миллиона транспорта приходится всего 27 тысяч праворуких. Это всего 0,3%.

Но вопрос целесообразности введения каких-то отдельных, новых программ подготовки для будущих водителей таких машин не совсем понятен. Дело в том, что, например, на Дальнем Востоке и так обучают вождению, в том числе на таком транспорте. Это не запрещено. Какой автопарк есть у автошколы, на том и учат. Вопрос приема экзамена в ГИБДД также давно решен. Экзамен можно сдать на транспорте автошколы.

Но в правилах приема экзаменов на управление четко прописано, что принимать их можно только на автомобилях с левым расположением руля. Так что у тех, кто обучался на машине с правым рулем, могут возникнуть сложности при сдаче вождения в ГИБДД.