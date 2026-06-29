Забавный банан на колесах: полиция Монтаны остановила «фрукт» на трассе

Гигантский желтый пикап с номером «SPLIT» привлек внимание полиции.

© За рулем

В Монтане дорожные полицейские задержали необычное транспортное средство — огромный банан, сделанный из стекловолокна на базе Ford F–150 1993 года.

За рулем «фрукта» находился Стив Брейтуэйт, который уже больше десятилетия путешествует по США в этой яркой машине. Причиной остановки стало то, что номерной знак с забавной надписью «SPLIT» был частично закрыт – но нарушителю лишь сделали устное замечание, и он продолжил путь.

Как отмечает сам владелец, его останавливали сотни раз, и в первые годы он даже считался одним из самых часто проверяемых водителей в стране. Однако полиция признается: хотя они привыкли к разным нарушениям, такой фруктомобиль запомнится надолго.

В соцсетях стражи порядка напомнили, что правила дорожного движения действуют даже для бананов, и пожелали всем безопасных поездок.

Брейтуэйт создавал свое чудо-авто целых три года – с 2008 по 2011-й. Длина машины от «хвоста» до «носа» – почти 7 метров. Но главная награда для водителя – не внимание полиции, а восторг прохожих.