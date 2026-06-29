Марка Porsche отказывается от электрификации

Михаэль Лайтерс: Porsche 911 никогда не станет полностью электрическим.

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Добрая новость для петролхэдов и поклонников техники из Штутгарта: спорткар Porsche 911 не будет выпускаться в электрической версии.

С таким заявлением выступил глава бренда Михаэль Лайтерс, уточнив, что максимум электрификации, который инженеры позволят в плане 911 – это гибридная силовая установка, подобная той, что сейчас применяется на версии GTS. Но дело, конечно, далеко не в ностальгии по традиционным технологиям: в 2025 году прибыль компании сократилась с 14,1% до 1,1%. Руководство бренда считает, что причина – слишком широкий и сложный модельный ряд.

Понятно, что в таких условиях запуск «электрички» на базе Porsche 911 может сработать как «выстрел себе в ногу» – совершенно неочевидно, что рынок ее примет, а средства будут затрачены колоссальные... В общем, идею сделать 80% модельного ряда электрическим к 2030 году компании, вероятно, придется отложить до других времен – это как минимум.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Новой Зеландии Porsche Cayenne превратили в пикап и выставили на продажу.