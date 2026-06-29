Владельцы фургонов Ram ProMaster подали иск к Stellantis

Основой претензий стала работа автоматической коробки передач с 9 ступенями. По утверждению истцов, фактически трансмиссия ведет себя как 7-ступенчатая, поскольку восьмая и девятая передачи практически не используются в обычных дорожных условиях. При этом под маркой Ram ProMaster на рынке США продается версия Fiat Ducato, входящая в структуру концерна Stellantis.

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Иск подали Виктор Гонсалес и Стюарт Глик, представляющие интересы владельцев автомобилей 2022–2023 годов выпуска. Формально на этих транспортных средствах установлена модернизированная 9-ступенчатая автоматическая коробка, пришедшая на смену прежней 6-диапазонной версии. Наличие всех передач в конструкции трансмиссии стороны не оспаривают.

Суть спора заключается в том, что из-за габаритов и эксплуатационных характеристик фургона двигатель, по мнению владельцев, не выходит на работу в диапазоне выше седьмой передачи. В результате покупатели фактически используют менее широкий функционал, чем заявлено производителем, несмотря на оплату более технологичного агрегата.

Ранее Stellantis заявлял, что расширенный диапазон передач должен снижать обороты двигателя на трассе и повышать топливную эффективность. Однако истцы утверждают, что эти преимущества возможны только при реальном использовании всех ступеней коробки. Они также считают, что компания либо была осведомлена о подобных ограничениях, либо не провела достаточную проверку перед запуском модели.

Все версии Ram ProMaster, продаваемые в США, оснащаются одинаковым 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 Pentastar мощностью 280 лошадиных сил.

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