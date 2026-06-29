20 лет назад на ГАЗе создали отличную многоцелевую машину

«За рулем» рассказал историю перспективного фургона ГАЗ 2332 CityVan.

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Два десятка лет назад – в 2006 году – ГАЗ представил опытный образец коммерческого автомобиля ГАЗ‑2332, получивший «ненашенское» название CityVan (городской вэн). «За рулем» подробно рассказывал об этом ходовом макете в яварском выпуске за 2007 год.

Это был двухместный фургон с полезной нагрузкой 800 кг, относящийся к классу легких коммерческих машин полной массой до 2,3 т. Но это, по большей части, была декларация о намерениях, то есть ходовой макет с высокой степенью детализации.

Ни «волговских», ни «газелевских» мотивов в облике новинки не просматривалось. Изначально планировалось создать на этой базовой модели минивэн, такси, почтовый фургон, карету скорой медицинской помощи, социальный автомобиль и так далее.

Но серийное производство так и не началось, хотя задумка была ­прекрасная.