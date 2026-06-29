Mini Cooper D с пробегом свыше 1 млн км стал рекордсменом

Машина принадлежит Питеру Кирхгоффу, который приобрел ее через официального дилера Schmidt в городе Хамм. При заказе он самостоятельно настроил комплектацию, ориентируясь на максимальную топливную эффективность и регулярные дальние поездки по Европе. По данным бренда, за весь период эксплуатации автомобиль посетил 25 стран.

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Отдельно отмечается, что средний расход топлива у данного экземпляра составляет 2,95 л на 100 км. По информации владельца, автомобиль получил собственное имя «Немо» благодаря характерной окраске кузова в оранжевом оттенке с белыми элементами на капоте.

Проект эксплуатации под названием «Один М» был запущен сразу после поставки автомобиля и предполагал заранее рассчитанные маршруты на 12 лет вперед. В результате план был полностью выполнен, а пробег превысил миллион километров без капитального ремонта силовой установки.

В компании отдельно подчеркнули надежность дизельного двигателя BMW серии B47, который устанавливался на версии Cooper D и Cooper SD с 2014 года. Речь идет о 2-литровом моторе мощностью от 150 до 190 лошадиных сил в зависимости от модификации. По оценке специалистов, на автомобиле Кирхгоффа использовалась базовая версия агрегата, ориентированная на экономичность и ресурс.

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