Lamborghini Huracan Sterrato выставили на продажу в Москве

Модификация Sterrato с защитным пластиковым обвесом и увеличенным дорожным просветом предлагается россиянам за 39,1 млн рублей. Автомобиль имеет символический пробег в 100 км и полностью растаможен, уверяет продавец.

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На автомобиль установлены глянцевые расширители колесных арок, которые поставили лишь на малую часть выпущенных машин.

Huracan Sterrato — это прощальная версия модели Huracan, выпущенная ограниченным тиражом в 1499 штук. От стандартного Huracan Evo его отличают внедорожные доработки: дорожный просвет суперкара увеличен на 44 мм, установлена усиленная подвеска, защита днища, рейлинги на крыше, дополнительный свет и специальные шины Bridgestone Dueler AT002.

© Авто.Ру

© Авто.Ру

© Авто.Ру

Sterrato оснащали атмосферным двигателем V10 объемом 5,2 литра и мощностью 610 л.с. У автомобиля роботизированная трансмиссия и полный привод. Из-за внедорожных настроек и резины максимальная скорость суперкара ограничена на отметке 260 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с.

Ранее стало известно, что Volkswagen готов закрыть четыре завода и сократить 100 тыс. человек.