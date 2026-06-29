Скоростные режимы будут определять индивидуально для каждого участка дороги

Минтранс готовит новые методические рекомендации, которые изменят подход к установке скоростных лимитов на дорогах. Речь идет о применении более гибкой системы: скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом того, насколько он загружен, в каком состоянии находится дорожное полотно и что расположено рядом (например, жилые дома, школы или торговые центры). Ожидается, что изменения начнут действовать уже в следующем году, сообщили "РГ" в ведомстве.

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"Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений. Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год. В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий", - рассказали "РГ" в министерстве, отметив, что рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения.

В ведомстве подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. По итогам его использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.

В Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что изменения крайне своевременны - формирование гибкого подхода назрело уже давно.

"Качество самих дорог улучшается, в лучшую сторону меняются и условия езды. Разметка, освещение, разделительные барьеры уже соответствуют высоким требованиям. К тому же сами автомобили стали более технологичными и надежными. Там, где позволяет обстановка, скорость движения машин нужно повышать", - рассказал "Российской газете" зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

По словам парламентария, глобальная цель всех улучшений - быстрее добираться из точки А в точку Б с определенным уровнем комфорта и безопасности.

"Вызывает удивление, когда на хороших участках с разметкой, отбойником ни с того ни с сего возникают ограничения на 50 км/ч или 70 км/ч. В итоге создается рваный режим езды. На небольшом отрезке пути приходится постоянно тормозить и ускоряться - понятно, что это занимает много внимания и вызывает раздражение", - говорит Марданшин. По его мнению, нужно навести порядок и со временными дорожными знаками. Они должны не только заблаговременно устанавливаться, но и своевременно убираться. "Когда заканчиваются ремонтные работы и уже нет никаких препятствий для движения, знаки остаются стоять неделями, а иногда месяцами", - обращает он внимание.

Как рассказал "РГ" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сейчас нужен тотальный аудит того, как и какой скоростной лимит устанавливается на конкретном участке автодороги.

"Мы обращались в правительство с просьбой применить элементы искусственного интеллекта, чтобы провести детальный анализ", - отметил он в беседе с "РГ".

Эксперт отметил, что в ходе данного аудита будет мониториться и анализироваться аварийность. Пересматривать лимиты до проведения таких исследований было бы некорректно.

Автоюрист, руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов также уверен, что "рваная езда" - главная проблема, которую новый подход должен устранить.

"Где-то есть автобусная остановка в сельской местности, но транспорт подходит к ней один раз в сутки, а то и несколько раз в неделю. Тем не менее, нарисована зебра, и стоит знак 50 км/ч - и камера тут как тут. Водители резко сбрасывают скорость, потом снова разгоняются, но у следующей остановки ситуация повторяется", - говорит Шкуматов. По его словам, на четырехполосных магистралях до сих пор установлен режим 90 км/ч, но его нужно по умолчанию повысить и сделать универсальным лимит 110 км/ч. "Например, на М-4 в Ростовской области вообще восьмиполосная магистраль, есть отбойник, хорошая разметка. Очевидно, что должен быть режим 110 км/ч. Хотя для однополосных дорог 90 км/ч - вполне оптимальный лимит", - полагает эксперт.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков приводит в пример трассу "Таврида", где скоростной режим мог бы быть выше (сейчас действуют ограничения 90 км/ч). "Условия вполне позволяют повысить на ней лимит", - говорит он. Кадаков также отмечает, что сейчас в России строят современные автобаны, которые по своим характеристикам уже приближаются к немецким. Дороги изначально создаются с прогрессивными требованиями по освещению, уклонам, разметке и другим параметрам.