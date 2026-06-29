Минтранс РФ подготовил предложения по регулированию движения СИМ

Министерство транспорта России подготовило предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах. Об этом в воскресенье, 28 июня, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

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— Предложения все готовы... Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы, — сказал министр.

По словам Никитина, предложения будут представлены в ближайшие два–три месяца, передает ТАСС.

Ранее в Государственной думе (ГД) предложили обязать курьеров на электровелосипедах и других СИМ, не требующих водительских прав, страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. По мнению главы комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сейчас возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой: без страховки компенсацию нужно истребовать через суд, и выплата затягивается на долгое время. Нужен ли в России аналог ОСАГО на СИМ и как эту идею можно реализовать, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.