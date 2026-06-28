На АЗС ряда компаний в Москве ограничили продажи топлива

На заправочных станциях «Газпромнефти» в Московском регионе введены ограничения на отпуск топлива. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РБК со ссылкой на горячую линию компании.

В компании уточнили, что на городских АЗС одному клиенту за одну заправку отпускается не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля. Также на таких станциях запрещена заправка топлива в канистры.

На трассовых АЗС лимиты отличаются: водителям продают не более 30 литров бензина или до 200 литров дизельного топлива.

О введенных ограничениях сообщили и на трех заправках «Лукойла» в Москве. На одной станции одному клиенту отпускают не более 30 литров топлива, на двух других — не более 20 литров, в канистры не наливают.

На одной из АЗС Teboil по телефону корреспонденту РБК, который представился водителем и спросил о лимитах, ответили, что в наличии есть 92-й бензин и одному клиенту можно получить до 30 литров. На другой станции сообщили, что на всех заправках сети действует ограничение на выдачу бензина: 20 литров в одни руки. Дизель при наличии также продается в ограниченном объеме: до 60 литров, говорится в материале.

В российских регионах вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками ВСУ на НПЗ, повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, действительно ли в РФ сейчас наступил топливный кризис.