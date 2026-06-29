Более 90% электросамокатчиков нарушают правила дорожного движения

Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Такой статистикой с «Газетой.Ru» поделились в компании Netvision, специалисты которой проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре с помощью платформы ИИ-видеонаблюдения Micromobility Control.

Исследование показало, что лишь около 10% самокатчиков соблюдают ПДД, спешиваясь на пешеходных переходах и передвигаясь без пассажиров. Самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. В Екатеринбурге из 30 тысяч поездок такое нарушение было зафиксировано более чем в 27 тысячах случаев (89%), а в Самаре – в 47 тысячах из 53,7 тысячи поездок (88%). Кроме того, за месяц система выявила 750 поездок с двумя пользователями в Екатеринбурге и около 1,4 тысячи – в Самаре.

Исследование основано на данных платформы Netvision Micromobility Control, которая анализирует записи с городских камер и автоматически выявляет нарушения ПДД как среди пользователей кикшеринговых, так и частных электросамокатов.

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