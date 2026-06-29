Внедорожники и кроссоверы повышают смертность пешеходов в ДТП

Эксперты The New York Times связали рост смертности среди пешеходов в ДТП с бурным ростом сегмента кроссоверов и внедорожников. Журналисты газеты проанализировали статистику автоаварий в США с 2016 по 2024 год и отметили следующую тенденцию: изменение геометрии современных автомобилей поспособствовало увеличению смертности среди пешеходов.

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Американская газета, ссылаясь на данные Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), отмечает, что рост числа смертей пешеходов в указанный период отчасти связан с тем, что машины стали крупнее, с более массивной передней частью. В качестве аргумента авторы исследования приводят анализ федеральных баз данных о ДТП и информацию о габаритах машин, полученную из федеральных реестров.

За последние годы американские автомобили выросли в длину, ширину и высоту. К тому же, у современных пикапов и внедорожников линия капота расположена в большинстве случаев выше, чем у седанов, универсалов и хэтчбеков. Из-за этого у водителя возникают мертвые зоны прямо перед машиной. Невысокие пешеходы, в том числе дети, могут оказаться вне поля зрения, особенно при маневрах на малой скорости.

Большую роль играет точка удара. При столкновении с высокими авто удар происходит выше, чем при ДТП с легковушками, - как правило, в зоне туловища или головы. Такие травмы опаснее, чем удары по нижним конечностям, они повышают риск смертельного исхода. Эксперты NYT выяснили, что примерно 3 тысячи смертей пешеходов за период с 2016 по 2024 год произошли при участии машин с более высокими капотами.

Авторы исследования приходят к выводу, что пересмотр подходов к дизайну машин - снижение высоты капота и улучшение обзора - может спасти жизни. Впрочем, есть и контраргументы. Представители автопрома указывают, что нельзя винить только геометрию машины. На безопасность влияет комплекс факторов: архитектура дорог, скорость движения, наличие и эффективность систем помощи водителю.