Полицейские Приангарья начали задерживать за спекуляцию бензином

Полицейские Приангарья начали активно препятствовать попыткам дельцов нажиться на сложностях со снабжением бензином.

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"Сотрудники МВД за сутки пресекли четыре факта перепродажи бензина перекупщиками", - сообщили 29 июня в региональном главке МВД. - "Нарушители задержаны за продажу нефтепродуктов по цене, в несколько раз превышающей реальную стоимость товара".

Так, один из торговцев пытался торговать рядом с автозаправочной станцией - в кустах ждал клиентов с востребованным товаром, разумеется, по сильно завышенной цене. Еще трое занимались бизнесом в интернете - размещали объявления на популярных ресурсах. Так, предприимчивый 20-летний горожанин предлагал бензин по 250 рублей за литр. То есть за 20-литровую канистру просил 5000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУВД, правоохранители обнаружили десятки канистр, подготовленных для наполнения на АЗС. Составлены протоколы о предпринимательской деятельности без лицензии.

Напомним, в Иркутской области введен режим повышенной готовности для стабилизации обстановки на рынке топлива. Власти и нефтяные компании предпринимают неординарные шаги для преодоления проблем. Так, одна из крупнейших на рынке компаний увеличила объем отпускаемого топлива на своих АЗС с 1,7 тысячи тонн в сутки до 2,7 тысячи тонн. Заправки перешли на круглосуточный режим работы.

Введенный в регионе режим повышенной готовности предполагает, в частности, запрет на заправку бензина в канистры - его сейчас можно заливать только в топливные баки автомобилей. Вводится и ограничение по объему - не более 50 литров в сутки за одну заправку.