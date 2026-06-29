Какие изменения произошли на авторынке РФ на предпоследней неделе июня

На прошедшей неделе( с 22 по 26 июня) в прайс-листах автодистрибуторов произошло лишь одно заметное изменение цен. Jetour увеличил скидку на свою модель Dashing - она выросла на 50000 рублей. Об этом сообщил автоэксперт Олег Мосеев в своем канале.

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Однако на этом изменения не закончились. Сразу несколько отечественных брендов представили новые модели в своих прайс-листах. Среди них - Jeland J7, а также Volga C50, K40 и K50.

Так Jeland J7 доступен в трех комплектациях: Comfort / Комфорт, Prestige / Престиж FWD и Prestige / Престиж 26PY. Цены на новинку варьируются от 2 849 000 до 3 349 000 ₽.

Volga, в свою очередь, представила сразу три новые модели:

Седан C50: комплектации Standard / Стандарт, Comfort / Комфорт и Premium / Премиум 26PY. Цены начинаются от 2 999 000 и достигают 3 399 000 ₽.

Кроссовер K40: комплектации Standard / Стандарт, Comfort / Комфорт FWD, Comfort / Комфорт 4WD и Premium / Премиум 26PY. Цены варьируются от 2 849 000 до 3 899 000 ₽.

Флагман линейки K50: комплектации Comfort / Комфорт, Premium / Премиум и Exclusive / Эксклюзив 26PY. Цены на эту модель начинаются от 4 349 000 и достигают 4 799 000 ₽.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие автобренды переписали прайс-листы в середине июня.