Многие жители ДНР пересели на общественный транспорт для экономии на бензине

В командировку в новые регионы пришлось собираться сильно заранее. Чтобы дефицитного нынче топлива хватило надолго, мы решили не только заполнить бак редакционного автомобиля под завязку, но и взять с собой канистровый запас. Чем и озаботились еще в Ростове.

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Увы, увидев канистру, сотрудники автозаправок лишь качали головой: "Заправляем только в бак". Пришлось изрядно поколесить по городу, чтобы найти колонку, где продавали бензин для газонокосилок в канистры, но и здесь имелось ограничение: не более 5 литров в одни руки. Чтобы набрать нужный объем, водитель и фотограф "РГ" позвал на помощь родственников. Несколько машин выстроились в очередь к заветной колонке. Добытые таким образом каждым пять литров слили в канистры, которые заняли почти весь багажник. На какое-то время этого НЗ нам должно хватить. Плохо только, что в салоне теперь постоянно пахнет бензином и приходится проветривать машину.

КПП на въезд в ДНР проехали быстро. Очереди не было ни в сторону республики, ни в обратном направлении. То ли дело в топливе, то ли в том, что после недавнего налета украинских БПЛА дорога оказалась заминированной и на некоторое время ее перекрывали, а автолюбители опасаются новых диверсий со стороны ВСУ.

Едем по территории ДНР. У обочины - сгоревший бензовоз. Потом проезжаем обширное темное пятно на асфальте. Похоже следы еще одного пожара. На трассе теперь часто встречаются военные пикапы и грузовики с открытым кузовом и пулеметом на турели. Вероятно, мобильные группы, прикрывающие дорогу от ударов с воздуха. Да и над кабинами обычных грузовиков в камуфляжной раскраске теперь видны каски наблюдателей. В сложившейся ситуации нужно постоянно следить за небом. Мы тоже стараемся по возможности это делать: как показывает практика, противник атакует не только бензовозы и военный транспорт. Украинские беспилотники бьют и по гражданским автобусам, и по мирным легковушкам.

Водитель смотрит на несущийся под колеса асфальт, чтобы вовремя заметить неприятный "сюрприз", что повадились сбрасывать дроны ВСУ. Я смотрю вверх. Беда в том, что "верх" виден только через лобовое стекло, да сбоку. Рассуждаем, что неплохо бы иметь люк на крыше, чтобы вертеть головой на 360 градусов, и прикидываем: если разогнаться до 150 км/ч, хватит ли этого, чтобы уйти от "Хорнета", и как это отразится на запасах топлива.

Как оказалось, бензин в ДНР есть. В том числе и 95-й, который нужен нам. Но есть и определенные нюансы. По пути в Донецк среди опустевших заправок с печальными прочерками и буквами "БН" на информационном табло все же встречаются бензиновые оазисы. Кое-где можно даже наполнить канистры. Правда, цены здесь ощутимо выше, чем в Ростове: 120, 150, 165 руб. Потому и очереди небольшие.

Ради интереса останавливаемся на одной из АЗС. Перед нами парень заправляет машину и несколько канистр из багажника и салона. Выходит, в канистры можно! Фотографируем. Кто-то кричит, что нужно позвонить в комендатуру и выяснить, кто мы такие и зачем ведем съемку. Объясняем, что журналисты. Люди все же волнуются. Видно, что здесь дорожат возможностью заправиться.

Впрочем, бензин появляется на разных заправках, и если на одной он есть сейчас, то потом, скорее всего, появится уже на другой. Где и с какой регулярностью, предположить сложно. В какой-то день топливо есть на 5-6 АЗС, в какой-то - на 10-12. Водители передают информацию о наличии бензина по сарафанному радио. В столице республики топливо найти сложнее. Здесь очереди стоят даже на газовые заправки. Мы пристраиваемся там, где все же есть бензин. Выхожу из машины, иду вперед посмотреть обстановку и узнать, почему не движется очередь. Оказалось, подъезд к заправке перекрыли. Подхожу ближе, спрашиваю у сотрудника:

- Есть бензин? - Нет, закончился, не стойте. - А когда теперь будет? - интересуется дончанин, тоже вышедший из машины. - Неизвестно. Что ж, не повезло, слишком поздно приехали. Возвращаюсь. - Что там? - спрашивают из автомобильной очереди.

Объясняю. Кто-то уезжает искать другую заправку, кто-то едет домой, кто-то остается. Кто-то рассуждает, что неплохо бы поставить в машину газовое оборудование.

Видим еще одну автоочередь, пристраиваемся и сюда на всякий случай. Тоже никакого движения. Снова иду проверить, есть ли бензин. Нет не только бензина, но и заправки. Оказалось, машины просто стоят у небольшого рынка. Покупатели приехал за покупками, продавцы разгружают товар.

Где-то на заправках с "БН" на табло все же заправляются единичные машины. Дончане объяснили, что там заливают топливо по талонам в автомобили экстренных служб и "БН" здесь означает не "бензина нет", а "безналичный (в данном случае - по талонам) расчет". Если топлива нет совсем, то ставят прочерк.

- Я вчера простояла в очереди и заправила по нормальной цене полный бак. Но если острой необходимости нет, на машине стараюсь не ездить. Да и многие так сейчас поступают. Моя подруга вообще пересела на маршрутку, хотя раньше передвигалась только на авто и не знала, что такое общественный транспорт, а муж ездит на работу на электросамокате, - рассказывает дончанка Марина.

Но бензин в ДНР все же есть. На следующий день в интернете появилась информация о том, что сегодня заправок, на которых можно наполнить бак, стало больше. Выезжаем на охоту - долить израсходованное топливо. Знакомые подсказали, где это можно сделать. И правда, судя по табло на заправках, с бензином сегодня проще, чем вчера, если не обращать внимания на цены.

Вот 95-й по 160 руб. И очереди нет. На другой заправке 95-го нет, но есть 92-й по 150. Тоже без очереди. А вот интересная цена 129 руб. за литр 95-го. Тут выстроилась совсем небольшая очередь.

Находим 95-й за 120. Становимся в хвост тоже в общем-то небольшой автоочереди, которая продвигается к тому же довольно быстро.

- Это газ, за бензином - туда, - направляют нас в соседний поток. Минут 15 ожидания - и мы у заветной колонки.

Впереди девушка-автомобилистка неловко сжимает в одной руке телефон и заправочный пистолет. И вот, наконец, наша очередь. "В канистры - стой!" - гласит большая рукописная надпись на двери автозаправочной станции. Но у нас наполненные канистры уже есть. Нужно только долить топливо в баке. Доливаем. На командировку теперь точно хватит.

На следующий день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке украинского БПЛА на АЗС в Кировском районе города. Ранен пожилой дончанин.