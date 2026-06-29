Новый Mitsubishi Pajero показали на свежих кадрах перед премьерой

Компания Mitsubishi продолжает подогревать интерес к внедорожнику Pajero следующего поколения. Презентация вездехода намечена на осень.

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О том, что рамный внедорожник Pajero вернется в линейку Mitsubishi, официально было объявлено в конце мая. Теперь компания показала свежие тизеры, включая изображение приборки SUV. Вдобавок Mitsubishi выложила в Сеть видео, в котором запечатлено, как новый Pajero без камуфляжа продемонстрировали поклонникам марки. Напомним, самый первый вездеход вышел на рынок в 1982 году, а «четвертый» Mitsubishi Pajero продержался на конвейере с 2006 по 2021 гг. (в некоторых странах он был известен как Montero или Shogun).

Известно, что новый вездеход является родственником нынешнего пикапа Mitsubishi Triton/L200. При этом специально для Pajero была перенастроена подвеска. Среди особенностей внешности пассажирского внедорожника – выстроившиеся столбиком светодиодные секции дневных ходовых огней, плюс головную оптику объединяет довольно широкая светящаяся же плашка.

Приборка, судя по всему, виртуальная, ее в компании называют «мультиметром». В Mitsubishi отметили, что приборная панель включает альтиметр (прибор для измерения высоты) и компас, она также способна отображать в режиме реального времени углы наклона и крена автомобиля и распределение крутящего момента.

Кроме того, Mitsubishi собрала первые комментарии от потенциальных владельцев, которым разрешили не просто взглянуть на новый Pajero, но и посидеть в нем. В частности, они отметили простор салона, удобные сиденья и общее «ощущение роскоши». Да, внедорожник станет новым флагманом марки.

А вот о технике нового Mitsubishi Pajero по-прежнему пока ни слова. Моторная гамма пикапа Mitsubishi Triton в зависимости от рынка включает битурбированный дизель 2.4 мощностью 204 л.с., менее мощный турбодизель (150 л.с. или 184 л.с.), а также бензиновый мотор 2.4 (128 л.с.). Грузовичок доступен с механикой или автоматом, привод задний или полный (у топовых версий трансмиссия Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом). Хотя не исключено, что новому Pajero все же досталась гибридная силовая установка.

Премьеру рамного Mitsubishi Pajero проведут осенью. Как и пикап, внедорожник будут производить в Таиланде. А впоследствии появятся еще как минимум две модели с именем Pajero – видимо, с собственными «фамилиями». Эти автомобили ранее засветили в презентации компании.