Российские дилеры столкнулись с нехваткой седанов Volga C50 спустя 10 дней после старта продаж. Покупателям приходится оформлять предзаказ автомобиля и ждать следующую поставку, пишут журналисты Autonews.ru, которые побывали в фирменных салонах возрожденного бренда. В одном из дилерских центров Москвы сообщили, что большинство моделей и комплектаций есть в наличии, однако именно C50 в версии «Комфорт» отсутствует. Ждать его поставки придется в течение 10 дней.

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В другом автосалоне рассказали, что есть три черных седана С50, но один из них забронирован, а другие два используются для тест-драйвов.

В еще одном магазине в наличии есть лишь базовая и максимальная версии, а исполнение «Комфорт» смогут привезти через неделю.

При этом дилеры подчеркивают, что «Волги» стоят дешевле аналогичных моделей Geely. Российские версии имеют более скромное оснащение, однако обслуживание обходится примерно на 30% дешевле. Нулевое ТО и вовсе для них не требуется. Напомним, что для покупки доступны кроссовер Volga K40 (аналог Geely Atlas), бизнес-седан Volga C50 (аналог Geely Preface) и флагманский кроссовер Volga K50 (аналог Geely Monjaro). Каждая из трех моделей «возрожденного» бренда выполнена в трех комплектациях и пяти вариантах окраски кузова.

Автомобили VOLGA построены на современной модульной платформе D‑класса, разработанной с учетом требований к безопасности, комфорту и управляемости. При этом сами машины адаптированы к российским дорогам и низким температурам, а зимний пакет входит уже в базовую комплектацию. Гарантия на них составит пять лет или 150 тысяч км пробега.

Сами продажи машин возрожденного бренда стартовали 19 июня 2026 года. Компания открыла около 25 – 30 дилерских центров по всей стране, в том числе в Нижнем Новгороде.