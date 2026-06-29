Глава Башкирии поручил проверить цены на топливо на частных АЗС

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о фактах повышения стоимости топлива на частных АЗС, которые ранее получили господдержку по линии развития придорожного сервиса. В дальнейшем эти факты станут причиной для разбора ситуации, сообщил он на оперативном совещании в правительстве региона.

"Мы видим, что ряд компаний, которые имеют АЗС, в том числе, которые зашли по нашей программе развития придорожного сервиса, получили меры поддержки, мы субсидировали инженерку для них, всю бюрократию снимали, <…> взвинтили [цены]. Я понимаю, что там во всем экономика диктует, но у меня просьба, вы совместно с контрольным управлением проедьте, и дайте мне картину тех компаний, которые взвинтили цены, а мы потом с ними будем разбираться", - сказал Хабиров, обращаясь к министру промышленности Александру Шельдяеву.

Также для выравнивания ситуации с топливом достигнута договоренность, что компания "Башнефть" будет поставлять горючее и тем АЗС, которые не входят в ее сеть, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Такая договоренность достигнута на совещании с участием руководства компании, отметил он.

В регионе создан оперштаб для урегулирования ситуации с топливом, а АЗС ввели ограничение на продажу бензина - 30 литров на автомобиль, с запретом заливать его в канистры и другие емкости.