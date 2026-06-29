Рынок Японии стал единственным островком надежды для Toyota. За последний месяц местные продажи компании выросли на 11,1%, учитывая, что мировой спад продолжается. Ключевыми драйверами роста стали популярные кроссовер RAV4 и электрический bZ4X.

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Однако за пределами Японии ситуация выглядит гораздо мрачнее. В мае 2026 года мировые отгрузки Toyota сократились на 7,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, опустившись до чуть более 834 тысяч единиц. Уже четвертый месяц подряд цифры неуклонно снижаются. По данным агентства Reuters, зарубежные рынки просели на 9,6%, что подчеркивает масштаб проблем.

Особенно тяжело приходится на Ближнем Востоке: реализация автомобилей обвалилась почти на 39%. Китайский рынок также оказался под ударом, потеряв почти треть объема - минус 31,7%. Это связано с неблагоприятной экономической конъюнктурой и ростом цен на бензин. Северная Америка оказалась более устойчивой: американский рынок сократился всего на 0,6%.

Производственные мощности компании также работают менее интенсивно: общий выпуск машин упал на 5,5%. Азиатские заводы сбавили темп на 13,3%, а американские - примерно на 4%. Все эти данные включают показатели подразделения Lexus.

Но есть и исключения из правил. На российском рынке Toyota демонстрирует весьма неплохие результаты. По данным агентства "Автостат", за первые пять месяцев 2026 года было продано 12 717 автомобилей, что на 98% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что россияне начали активно покупать подержанные электрокары.