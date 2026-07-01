"Автодор" напомнил о запрете выезда питбайков на скоростные трассы страны

"Автодор" призвал не использовать питбайки на скоростных трассах. Об этом информирует пресс-служба компании в своем канале.

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В ведомстве подчеркнули, что с приходом летнего сезона на дорогах общего пользования, включая скоростные трассы, стало появляться больше питбайков. Это создает серьезную угрозу для безопасности как для самих водителей, так и других участников движения.

В компании отметили, что питбайки не имеют необходимых элементов безопасности, таких как фары, указатели поворота и стоп-сигналы. Они также оснащены шинами, предназначенными для грунтовых покрытий, и не имеют государственных номеров и паспортов транспортных средств.

Компания предупредила, что выезд питбайка на дорогу общего пользования является нарушением правил дорожного движения, которое может повлечь за собой юридическую ответственность.

В заключение "Автодор" обратился к родителям с призывом объяснять детям, что кататься на данном виде техники можно только в специально оборудованных местах, и напомнил о необходимости соблюдения безопасности на дорогах.

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