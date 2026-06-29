Появилась новая модификация "Садко 9"

В Саранске организуют производство мобильных энергоустановок на базе Садко 9.

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Горьковский автозавод раскрыл подробности о новой модификации полноприводного среднетоннажника Садко 9.

Это мобильная энергетическая установка – такую версию грузовика предприятие демонстрировало на недавней выставке Comvex 2026. В составе стоящей на борту дизель-генераторной установки ЯМЗ Energy – отдельный дизельный ЯМЗ-537, запас топлива – 600 литров. Этого хватает для автономной работы генератора в течение 12 часов. Установка имеет мощность 200 кВт и вырабатывает трехфазный ток напряжением 400 В.

Машина рассчитана на основное и резервное электроснабжение удаленных промышленных и строительных объектов, вахтовых поселков, агропредприятий и инфраструктуры в зонах ликвидации ЧС. Также может использоваться на крупных выездных мероприятиях. Сообщается, что в данный момент серийное производство таких мобильных энергетических установок осваивает Саранский завод автосамосвалов.

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