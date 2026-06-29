Автомобили Haval теряют до 30% стоимости за три года эксплуатации

Аналитики маркетплейса "Сравни" провели исследование и выяснили, что некоторые модели Haval могут потерять в цене более миллиона рублей всего за 2-3 года владения.

Согласно данным, полученным на основе анализа предложений о продаже автомобилей 2023−2024 годов выпуска со средним пробегом в 50−60 тысяч километров, самое ощутимое падение стоимости наблюдается у рамного Haval H5. За три года его цена снижается в среднем на 1,2 миллиона рублей. Модель Dargo также не отстает, теряя около 900 тысяч рублей за тот же срок. Более компактные Haval H3 и H7 обесцениваются на 650 и 600 тысяч рублей соответственно за два и три года.

Однако самые доступные и массовые модели Haval, такие как M6 и Jolion, а также пикап GWM Poer, удерживают цену лучше других. За два года они теряют всего 400-430 тысяч рублей

Эксперты отмечают, что основная потеря стоимости происходит в первый год владения - до 20-30%. На цену также влияют частые обновления модельного ряда, высокая конкуренция с новыми автомобилями и опасения вторичных покупателей по поводу стоимости обслуживания после окончания гарантии.

Ранее "РГ" рассказывала о том, в КНР прошла премьера нового кроссовера Haval H10.