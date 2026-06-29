Пять американцев ежечасно умирают из-за токсичных автовыбросов

Пять человек ежечасно умирают в США из-за воздействия токсичных выбросов автомобильного транспорта. К такому выводу пришли исследователи из некоммерческой организации International Council on Clean Transportation (ICCT), результаты работы которой приводит газета The Guardian.

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По данным исследования, только в 2024 году загрязнение воздуха, связанное с автомобильным транспортом, стало причиной более 41,8 тыс. преждевременных смертей в США. Анализ основывался на данных датчиков, фиксировавших выбросы при производстве и использовании автомобильного топлива, а также на общепринятых методиках оценки влияния загрязнения воздуха на здоровье. Кроме того, авторы исследования утверждают, что США занимают первое место в мире по числу новых случаев детской астмы, связанных с загрязнением воздуха автомобильными выбросами. По их оценке, на американских детей в 2024 году пришлось около 10% всех новых подобных случаев в мире.

Исследователи считают, что ускоренный переход на транспорт с нулевым уровнем выбросов позволит существенно снизить негативные последствия. По их расчетам, полный переход на электромобили, грузовики и автобусы к 2040 году может предотвратить свыше 100 тыс. преждевременных смертей и более 42 тыс. случаев развития астмы у детей к 2050 году по сравнению с текущими темпами внедрения такого транспорта.