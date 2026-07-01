Российская линейка Jetour T1 может пополниться гибридной версией

Российская линейка кроссовера Jetour T1 может в скором времени пополниться гибридной версией, следует из ОТТС на новую модификацию.

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На то, что расширение гаммы Jetour T1 планируется, указывает оформление Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Подчеркнем, что в документе фигурирует гибридная переднеприводная модификация Jetour T1 i-DM (тип JE21).

Как следует из документации, новинка представляет собой переднеприводный гибрид, где бензиновый 1,5-литровый мотор на 143 л.с. не только подзаряжает тяговую батарею, но может также передавать тягу на колеса передней оси (параллельный гибрид).

Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 26,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 150 км на электротяге. Передача тяги осуществляется через одноступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Тяговая батарея новой модификации - под полом в базе. Такая модификация будет поставляться из Китая в сборе, сообщает "Автопоток".

В пресс-службе Jetour, впрочем, не подтвердили план расширить гамму силовых установок кроссовера T1 в ближайшее время.

"Официальной информации об этом нет. Мы проинформируем, когда будет, что сказать", - заявил пресс-секретарь.

Отметим, что на недавнем Пекинском автосалоне дебютировал обновленный вариант Jetour T1, причем компания показала самую производительную полноприводную модификацию с двумя электромоторами и совокупной отдачей силовой установки 619 л.с.

В начале этой недели обновленный Jetour T1 вышел на рынок Китая. Компания предложила сразу три новые модификации модели, рассчитанные на разных клиентов. Дизайн новинки при этом почти не изменился.

Ранее "РГ" писала о том, что кроссоверы Jetour T1 и T2 начнут собирать в Калининграде по полному циклу.