Mitsubishi показала "приборку" нового Pajero

Компания Mitsubishi продолжает публиковать фототизеры флагманского внедорожника Pajero. В новой серии официальных снимков показана приборная панель.

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Судя по обнародованному фото, щиток приборов для Pajero впервые в истории модели выполнен цифровым. При этом виртуальные приборы соотнесены по дизайну и графике с аналоговой "приборкой" предшественника, выпускавшегося с 2006 по 2021 год.

Среди прочего на цифровых циферблатах представлена вкладка меню Multi Meter с внедорожным инструментарием. На три круглых виртуальных циферблата здесь выводится информация, важная при движении по горной и пересеченной местности. Среди прочего представлены данные об углах крена и высоте над уровнем моря. Кроме того, на щиток выводится информация о температуре воздуха, предусмотрен также цифровой компас.

Ранее в японской компании рассказали, что флагманский SUV вернется в модельную линейку осенью текущего года, получит рамную конструкцию и серьезный внедорожный потенциал и при этом будет базироваться на платформе пикапа L200/Triton.

Представители марки также сообщили, что новинка получит переработанную конструкцию подвески и новый современный высокотехнологичный интерьер. По информации, которую издание Carscoops получило от американских дилеров марки, клиренс новинки превысит 300 мм, салон будет трехрядным, а распашная багажная дверь с навешенной на нее "запаской" уступит место традиционной подъемной створке.

Также по неподтвержденной информации, в моторную линейку войдут 3,8-литровая атмосферная "шестерка" с отдачей более 300 л.с., а также гибридная силовая установка на основе 2,4-литрового бензинового агрегата и двух электромоторов.

Ранее "РГ" писала о том, что обновленную линейку продукции Mitsubishi показали на закрытой презентации продукции под Чикаго.