Tenet Plus объявила характеристики кроссовера L6

Российская компания Tenet Plus раскрыла технические характеристики кроссовера L6. Младшая модель получит 1,5-литровый бензиновый двигатель, версии с передним и полным приводом и роботизированную коробку передач, сообщили в пресс-службе бренда.

© Российская Газета

Tenet Plus L6 построен на интеллектуальной платформе PMA и имеет длину кузова 4 554 мм, ширину - 1 852 мм и высоту - 1 681 мм. Колесная база составляет 2 700 мм, дорожный просвет - 187 мм.

Исполнение с передним приводом получило 1,5-литровый двигатель с распределенным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Мотор развивает 147 л.с. и 225 Нм, работая в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (6DCT).

Версии 4х4 выделен двигатель того же рабочего объема, но с турбокомпрессором VGT с изменяемой геометрией турбины и системой непосредственного впрыска топлива. С силового агрегата здесь снято 150 л.с. и 270 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, рассчитанная на максимальный крутящий момент до 300 Нм.

Все моторы Tenet Plus L6 могут работать на бензине АИ-92. Объем топливного бака составляет 57 литров, а заявленный комбинированный расход топлива начинается с 6,9 л/100 км, уточняется в релизе.

Салон оборудован цифровой приборной панелью с 8,8-дюймовым дисплеем и вертикальным 13,2-дюймовым экраном медиацентра. Мультимедиа поддерживает подключение смартфонов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Имеется быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Также предусмотрены аудиосистема Sony с восемью динамиками, двухзонный климат-контроль и семь подушек безопасности.

Комплекс систем ADAS включает адаптивный круиз-контроль с функцией помощи в движении по полосе (ACC+ICA), систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), систему автоматического экстренного торможения (AEB), систему контроля слепых зон (BSD) и систему помощи при смене полосы (LCA).

Старт продаж Tenet Plus L6 запланирован на третий квартал 2026 года. Производство будет осуществляться на одном из заводов холдинга "АГР".

Ранее "РГ" писала о российской премьере нового Tenet Plus L6.