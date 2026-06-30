Популярность кроссоверов Mazda пройдет еще не скоро

Несмотря на то что многие считают ажиотаж вокруг SUV утихшим, компания Mazda уверена в обратном. Генеральный директор Changan Mazda Automobile Technical Development Center Хироси Одзава заявил, что спрос на кроссоверы продолжит расти по всему миру.

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В интервью австралийским СМИ он заявил, что спрос на этот тип кузова, будет увеличиваться. Он подчеркнул, что Европа и Китай являются ключевыми регионами, способствующими росту этого сегмента. Одзава также отметил, что Mazda ожидает роста продаж своего преемника CX-3, который будет предлагаться по более низкой цене на мировых рынках.

Подтверждением прогноза Mazda являются собственные заказы компании. В Австралии, например, на электрический седан 6e было получено 700 предварительных заказов, в то время как на его аналог CX-6e - более 1000. Управляющий директор Mazda в Австралии Винеш Бхинди подтвердил, что покупатели предпочитают кроссоверы среднего размера, и статистика подтверждает это, несмотря на небольшое возвращение интереса к легковым автомобилям. По данным CarScoops, кроссоверы составляют почти 63% от общего объема продаж новых автомобилей в Австралии в этом году.

Во всем мире в модельном ряду Mazda доминируют кроссоверы, включая CX-3, CX-30, CX-50, CX-5, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Легковые автомобили представлены только моделями Mazda2, Mazda3, Mazda6e и MX-5, производство которых планируется прекратить в обозримом будущем.

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