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Покинувший Россию автоконцерн начал распродажу активов

Lenta.ru

Заявление концерна Volkswagen об увольнении не менее ста тысяч сотрудников и остановке четырех заводов прозвучало на фоне успешной сделки по продаже большей части акций производителя крупных дизельных моторов и турбин Everllence. Сделку с американской инвестиционной компанией Bain оценили в 10 миллиардов евро. Теперь перед руководством немецкой компании стоит дилемма: направить деньги на разработку машин нового поколения или использовать их для покрытия сохраняющейся неэффективности, пишет Financial Times.

Покинувший Россию автоконцерн начал распродажу активов
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Сокращение почти каждого шестого из 625 тысяч сотрудников подчеркивает глубину кризиса, вызванного жесткой конкуренцией с производителями из Китая и непростым переходом на выпуск электромобилей. С момента назначения Оливера Блума руководителем в сентябре 2022 года акции автогиганта упали почти на 50 процентов. Аналитик UBS Патрик Хуммель отметил, что из-за затрат на преобразования акционерам вряд ли стоит рассчитывать на рост дивидендов.

Кроме того, успешная продажа актива оживила дискуссию о будущем других ценных брендов. Речь про производителя мотоциклов Ducati (идею его продажи обсуждали еще в 2017 году) и марку суперкаров Lamborghini, для которой допускается выход на биржу. Также рассматривается возможность первичного публичного размещения акций американского бренда пикапов Scout. Но эксперты предупреждают: продажа убыточных активов, таких как аккумуляторное подразделение PowerCo, не принесет такой же выгоды.

Самый реалистичный выход, по мнению Патрика Хуммеля, — просто остановить финансирование заведомо провальных направлений и признать «факт, что потраченные до сих пор средства — это невозвратные издержки».

Ранее стало известно, что генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме собрался сократить до ста тысяч рабочих мест. Это должно произойти в течение следующих нескольких лет. В среднесрочной перспективе компания планирует закрыть производственные мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод дочерней марки Audi в Неккарзульме.