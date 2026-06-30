В России начали продавать Toyota Veloz от 2,3 млн рублей

В России начали продавать новые Toyota Veloz по цене от 2,3 млн рублей.

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Для тех, кто мечтал о новом семейном автомобиле, но откладывал покупку из-за цен, появился неожиданно выгодный вариант.

Благодаря параллельному импорту на российском рынке теперь можно найти компактный семиместный минивэн Toyota Veloz. Купить его можно как из наличия, так и под заказ, причем цены на заказные версии стартуют с отметки 2 310 000 рублей.

На этом фоне китайские конкуренты выглядят совсем иначе. Семиместный кроссовер Jetour X90 Plus, к примеру, обойдется минимум в 4 199 000 рублей. За GAC GS8 с трехрядным салоном придется выложить уже от 4 799 000 рублей. Даже Geely Okavango и Tenet T8, которые продаются чуть дешевле, все равно дороже Veloz: дилеры просят за них от 3 908 990 и 3 630 000 рублей соответственно.

Одну из самых привлекательных цен на поставку предложил продавец из Ростова-на-Дону. Он берется привезти компактвэн из ОАЭ за 2 310 000 рублей, причем машина будет в насыщенной комплектации GX. В эту сумму уже заложены все обязательные траты: растаможка, оформление электронного ПТС и утилизационный сбор.

Что конкретно дает версия GX? Внутри – кожаный мультифункциональный руль, сиденья с комбинированной обивкой (ткань и экокожа), а также мультимедийная система с сенсорным экраном. Снаружи – светодиодная оптика. Из удобств: бесключевой доступ с кнопкой пуска, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, датчики давления в шинах. Климат-контроль предусмотрен с потолочными воздуховодами для задних пассажиров, а зеркала и заднее стекло оснащены обогревом.

В Омске такой же автомобиль можно заказать за 2 450 000 рублей. В Кемерово и Новосибирске ценник поднимается до 2 500 000 рублей. Во Владивостоке – 2 600 000, в Тюмени – уже 2 829 000 рублей. Дороже всего доставка обойдется в Воронеже (2 910 000 рублей) и Санкт-Петербурге (2 950 000).

Если ждать не хочется, на классифайдах можно найти Veloz прямо сейчас. В Краснодаре такой автомобиль стоит 2 980 000 рублей, в Самаре – 3 244 000. А вот в Тюмени цены на машины из наличия уже стартуют от 4 150 000 и доходят до 4 199 000 рублей.

Технически все эти минивэны абсолютно одинаковы. Под капотом стоит проверенный годами 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 106 лошадиных сил. Работает он в паре с вариатором, привод – только передний. Кстати, такие двигатели хорошо знакомы азиатским таксистам – агрегат считается надежным и неприхотливым.

Производство модели налажено на нескольких заводах Toyota по всему миру – в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. Официально в России Veloz никогда не продавался.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.