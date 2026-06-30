В Германии продают раллийную Lada 2105 VFTS за 5,5 млн рублей

На площадке eBay появилось объявление о продаже раллийной версии советского автомобиля Lada 2105. Машина 1981 года выпуска была переоборудована для участия в гонках в 1985 году и получила омологацию по группе B — одной из самых зрелищных и опасных категорий в истории мирового ралли.

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Под капотом «пятерки» — 1,6-литровый двигатель, который благодаря двум карбюраторам Weber выдает 128 л.с. вместо заводских 75. Автомобиль весит всего 920 кг и оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач, дифференциалом повышенного трения Torsen и системой впрыска воздуха.

Внешность машины кардинально отличается от обычной Lada 2105: широкие колесные арки, передний и задний спойлеры, дополнительные противотуманные фары и пластиковые окна для снижения веса. Салон полностью переработан под гоночные стандарты: установлены спортивные кресла, каркас безопасности, дополнительные приборы и переключатели.

Стоимость раритета — €63 тыс., что по текущему курсу составляет около 5,5 млн рублей. Для сравнения: столько же стоит подержанный Porsche Cayenne или новый Toyota Camry в топ-комплектации. Продавец отмечает, что у автомобиля есть все необходимые документы, включая исторический технический паспорт FIA и омологацию B222.

Lada 2105 VFTS — это не просто старый советский седан, а часть автомобильной истории, способная заинтересовать как коллекционеров, так и поклонников классического ралли. Несмотря на почтенный возраст, машина сохранила гоночный дух и готова к участию в исторических соревнованиях.

Напомним, что Land Rover и Cadillac возглавили рейтинг качества автомобилей в Китае. Mini Cooper D с пробегом свыше 1 млн км стал рекордсменом при заводском двигателе.