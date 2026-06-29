Volga Karenina и Moskvitch Dubrovsky: какие имена могут быть у российских машин

После регистрации Lada Onegin в Сети появились шуточные варианты названий моделей.

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В Сети отреагировали на новость о регистрации АВТОВАЗом новых названий потенциальных моделей.

В конце прошлой недели автогигант загеристрировал семь товарных знаков – Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus – как обычно в подобных случаях, без четких гарантий воплощения в реальность, просто «про запас». Однако из ранее зарегистрированных имен несколько впоследствии действительно нашли отражение в модельном ряду: например, так произошло с Аурой и Искрой, зарегистрированными еще в 2020-м.

А в 2024 году АВТОВАЗ в «пачке» новых названий зафиксировал за собой Azimut — и сейчас готовит его к производству.

Велика вероятность, что какой-то из новых торговых знаков тоже вскоре станет реальной новой Ладой. Так предположил и автор канала «Запах новой машины» – и выразил сомнения насчет названия Onegin. В качестве помощи он предложил российским автопроизводителям свои «более подходящие» варианты. По его мнению, все они «достаточно скрепные» и тоже «с отсылкой к классическому бэкграунду»: Lada Larina, UAZ Oblomov, Volga Karenina и Moskvitch Dubrovsky. Приводим авторские иллюстрации в галерее.