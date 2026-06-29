В Орловской области планируют ввести продажу бензина по расписанию

В Орловской области планируют изменить порядок продажи топлива на автозаправочных станциях (АЗС) сетей «Роснефть» и «Газпром», чтобы уменьшить ажиотаж и очереди. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, предложение будет вынесено на обсуждение в среду, 1 июля. Согласно предлагаемой схеме, с 4 июля заправка автомобилей на 57 АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» может проводиться по графику в зависимости от первой цифры госномера. В субботу смогут заправляться владельцы машин с номерами на 0 и 1, в воскресенье — на 2 и 3, в понедельник — на 4 и 5 и так далее по порядку до 9, пояснил Клычков.

При этом, по его словам, объем топлива на одну машину планируется увеличить с 30 до 50 литров. По оценке губернатора, это позволит снизить ажиотаж и обеспечить водителей бензином на полторы-две недели. Для автомобилей из других регионов разработают отдельное решение.

«Как только спадет ажиотаж — все ограничения отменим», — сказал Клычков.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок, и, несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.